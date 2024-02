Im laufenden und kommenden Jahr werde sein Unternehmen 3,2 Milliarden Euro in neue Rechenzentren und Schulungsangebote stecken, kündigte der Präsident des US-Softwarekonzerns, Brad Smith, am Donnerstag an. Das sei die grösste Summe, die Microsoft in den vergangenen 40 Jahren in Deutschland ausgegeben habe.