Microsoft steigerte den Umsatz in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf 65,6 Milliarden US-Dollar (60,5 Mrd Euro). Unter dem Strich blieben mit 24,7 Milliarden Dollar elf Prozent mehr Gewinn hängen als vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Mittwoch nachbörslich in Redmond mitteilte. Auch das war mehr als von Analysten erwartet.