Das Microsoft-Papier war nach dem vor rund einem Jahr erreichten Rekordhoch unter Druck geraten. Damals hatte die Aktie 555 Dollar gekostet und der Konzern war insgesamt mehr als vier Billionen Dollar wert. Im Juni war die Marktkapitalisierung bis auf 2,6 Billionen Dollar gefallen. Grund für den deutlichen Kursrückgang waren unter anderem Sorgen darüber, dass KI-Lösungen das Microsoft-Geschäft mit Büroprogrammen wie Excel, Powerpoint und Word schwächen könnten.