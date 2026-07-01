Von diesem Betrag fliesst aber noch Geld ab für eine Kapazitätserweiterung eines bereits bestehenden Frankfurter Microsoft-Standorts und für Schulungsprogramme, um den Umgang der Öffentlichkeit mit Künstlicher Intelligenz zu verbessern. Für die Standorte in Bedburg und Bergheim wurden bereits Baugenehmigungen erteilt, in Elsdorf wird die Erlaubnis noch erwartet. Sollte bei dem Grevenbroicher Vorhaben alles planmässig laufen, könnte das Rechenzentrum in den frühen 2030er Jahren in Betrieb gehen.