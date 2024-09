Microsoft will eigene Aktien in Milliardenhöhe zurückkaufen und seinen Aktionären eine deutlich höhere Dividende auszahlen. Insgesamt will das zweitwertvollste Unternehmen der Welt 60 Milliarden US-Dollar in die Hand nehmen, um eigene Papiere zu erwerben, wie es am Montagabend in Redmond mitteilte.