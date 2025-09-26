Microsoft hatte daraufhin eine Untersuchung der Vorwürfe angekündigt. Die Überprüfung sei zwar noch im Gange, das Unternehmen habe jedoch «Beweise gefunden, die Elemente der Berichterstattung des Guardian stützen,» so Smith. Dabei handele es sich um die Nutzung von KI-Diensten und den Zugang zum niederländischen Azure-Rechenzentrum.