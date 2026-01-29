Einem Bericht des Startup-Fachmediums «The Information» zufolge will sich Microsoft auch an einer weiteren Finanzierungsrunde für OpenAI beteiligen. Der Softwarehersteller wolle zusammen mit Nvidia und Amazon bis zu 60 Milliarden Dollar zur weiteren Finanzierung von OpenAI beisteuern. Microsoft soll aber weniger als 10 Milliarden beitragen. OpenAi wolle in einer neuen Finanzierungsrunde bis zu 100 Milliarden auftreiben und die Bewertung auf bis zu 830 Milliarden steigern. Daran soll sich auch der japanische Technologieinvestor Softbank beteiligen./zb/mis/jha/