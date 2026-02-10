«Schnell, schnell, schnell» ist unsicher

Nach Einschätzung der Microsoft-Experten erhöht sich das Risiko, wenn sich die Unternehmen bei der Einführung der KI-Anwendungen nicht genügend Zeit nehmen. «Die schnelle Bereitstellung von KI-Agenten kann Sicherheits- und Compliance-Kontrollen aushebeln und das Risiko von Schatten-KI erhöhen.» Böswillige Akteure könnten die Berechtigungen von Agenten ausnutzen und sie zu unbeabsichtigten Doppelagenten machen. «Wie menschliche Mitarbeiter kann auch ein Agent mit zu viel Zugriff - oder falschen Anweisungen - zu einer Schwachstelle werden.»