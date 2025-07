Die beeindruckende Kursentwicklung in den letzten zwölf Monaten ist bemerkenswert; die Aktie hat in diesem Zeitraum um 195,93 Prozent zugelegt und sich damit von ihrem Jahrestief bei 103 Dollar am 6. August 2024 weit entfernt. Dennoch bleibt das negative Preis-Gewinn-Verhältnis ein kritischer Punkt, der die Bewertung des Unternehmens beeinflusst.