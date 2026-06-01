Die grösste Unbekannte ist jedoch der Iran-Krieg. Sollte die Inflation durch diesen unerwartet deutlich angeheizt werden, könnte die Schweizerische Nationalbank (SNB) zu einer schnelleren Leitzinserhöhung gezwungen sein. Schlagartig höhere Leitzinsen könnten den Referenzzinssatz daher schon Ende 2026 oder Anfang 2027 wieder über die Schwelle für einen erneuten Anstieg treiben.