Dieser Anspruch gilt nur für Personen, die selbst in einer Liegenschaft oder Siedlung leben und deren Parkplatz zusammen mit der Wohnung vom selben Vermieter oder derselben Vermieterin überlassen wurde. Dasselbe gilt für Personen in Untermiete. Die Erstellung der Ladeinfrastruktur müsse jedoch zumutbar sein, hielt der Bundesrat fest.