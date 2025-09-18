Einen markanten Anstieg der Angebotsmieten zwischen Juli und August hat Homegate insbesondere im Kanton Nidwalden festgestellt (+1,5 Prozent). Dort ist auch auf Jahressicht mit 10 Prozent der höchste Anstieg der Mietpreise verzeichnet worden. Aber auch in den Kantonen Uri, Schwyz und Zug ist sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch im Vergleich zu August 2024 ein überdurchschnittlich hoher Mietpreisanstieg verzeichnet worden.