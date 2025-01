Regionale Unterschiede

Zudem gibt es grosse regionale Unterschiede. Am stärksten kletterten die Mieten laut dem Mietpreisindex in der Zentralschweiz. So wird etwa für Luzern ein Plus von 7,7 Prozent, für den Kanton Nidwalden sogar ein Plus von 11,4 Prozent verzeichnet. Die hohe Zunahme dürfte auf die dynamische Wirtschaftsentwicklung sowie eine überschwappende Nachfrage aus dem benachbarten Kanton Zürich zurückzuführen sein, heisst es in der Mitteilung.