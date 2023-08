Am Donnerstag waren in Grossbritannien insgesamt 755 Migranten registriert worden, die mit kleinen Booten über den Ärmelkanal kamen - so viele wie noch nie an einem einzelnen Tag in diesem Jahr. Insgesamt gelangten seit dem 1. Januar nach einem Bericht der Nachrichtenagentur PA auf diesem Weg 15 826 Migranten nach Grossbritannien, seit Beginn der Aufzeichnungen Anfang 2018 waren es demnach damit 100 715.