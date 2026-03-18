Konzernchef Sergio Ermotti sprach von einer der ‌komplexesten Integrationen in der Geschichte des Bankwesens. Insgesamt seien rund 1,2 Millionen Kunden weltweit auf die UBS-Plattform übertragen ​worden. «Es gibt immer noch viel zu ​tun, um die Integration abzuschliessen», ​sagte er. Der Abschluss der Kundenmigration stärke jedoch das ‌Geschäft und schaffe die Basis für ein breiteres Angebot. Die UBS hatte den einstigen Rivalen im März ​2023 ​in einer Notrettung ⁠übernommen. Nach der nun erfolgten Kundenmigration ​will sich ⁠die Bank auf die letzte Phase der Integration ‌konzentrieren: die Abschaltung der alten IT-Infrastruktur der Credit Suisse. Die Gesamtintegration soll wie geplant ‌bis Ende 2026 weitgehend abgeschlossen sein.