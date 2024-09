«Mit der neuen Plattform können wir unserem Versorgungsauftrag auch in Zukunft nachkommen. Dank dem Einsatz modernster Technik sind wir in der Lage, unsere Waren systematisch und durchgängig nachzuverfolgen - vom Lieferanten bis zum Kunden. Dies ist ein grosser Schritt nach vorne», wird Bernard Gruhl, Leiter Operations Migros Aare in einer Mitteilung vom Freitag zitiert.