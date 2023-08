Pilotprojekt war nicht wirtschaftlich

My Migros ist im Jahr 2019 als Pilotprojekt der Migros Aare lanciert worden. Es ermöglichte der Kundschaft im Internet ihren Einkauf zu tätigen und diesen sich per Elektrofahrzeug direkt aus einer regionalen Filiale nach Hause liefern zu lassen, wie es in der Mitteilung hiess. Rund 30'000 Kundinnen und Kunden hätten den Dienst genutzt.