In Bezug auf die Geschlechterfrage im Unternehmen gab Kunzelmann an, man habe «intern grosse Fortschritte gemacht, die Frauenquote zu erhöhen und viele Frauen in Senior Positionen eingestellt. Wenn einer der sechs Männer in der Geschäftsleitung gehe, sei ein weiblicher Ersatz »sicher ein Thema".