Maas ist laut Mitteilung vom Montag seit 2018 im Firmenkundengeschäft der Genfer Kantonalbank tätig, unter anderem war er in der Leitung des Bereichs Structured Finance & Distribution und als Teamleiter Multinationals & International Institutions. Davor betreute er sechs Jahre lang bei der Commerzbank Schweizer KMU-Betriebe und Schweizer multinationale Firmen.
Bei der Migros Bank wird er den Posten von Vincent Hauser übernehmen. Dieser führt das Firmenkundengeschäft zusätzlich zu seiner angestammten Aufgabe als Teamleiter in Genf interimistisch.
sc/uh
(AWP)