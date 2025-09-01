Maas ist laut Mitteilung vom Montag seit 2018 im Firmenkundengeschäft der Genfer Kantonalbank tätig, unter anderem war er in der Leitung des Bereichs Structured Finance & Distribution und als Teamleiter Multinationals & International Institutions. Davor betreute er sechs Jahre lang bei der Commerzbank Schweizer KMU-Betriebe und Schweizer multinationale Firmen.