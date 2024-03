Greuter wechselt von der UBS zur Migros Bank. Er verfügt laut den Angaben über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in digitaler Transformation und IT. Bei der UBS war Greuter zuletzt Leiter des «Chief Digital and Information Office Europe, Middle East & Africa». Der neue CIO wird nun direkt an den Chief Operating Officer (COO) Stephan Wick rapportieren.