In der Mitteilung ist von einem «temporären Anstieg» des Geschäftsaufwands die Rede. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen nach wie vor nur mit einem Anstieg im tiefen einstelligen Prozentbereich, wie es im Communiqué heisst. Der Personalaufwand habe im ersten Semester hauptsächlich wegen nachgelagerter Effekt des Personalaufbaus im zweiten Halbjahr 2024 zugenommen. Und der Sachaufwand falle bei der Migros Bank aufgrund einer weiterentwickelten Projektportfoliosteuerung nun vermehrt im ersten Halbjahr an.