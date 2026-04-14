Ob noch weitere Stellen bei der Migros abgebaut werden, bleibt offen. Die Migros-Gruppe überprüfe ihre Strategie und Organisation regelmässig und passe sie bei Bedarf an, hiess es dazu. Im Rahmen des Anfang 2024 angekündigten Umbaus fielen bislang gegen 1500 der insgesamt knapp 99'000 Stellen bei der Migros weg.