Konkret schliesst Miduca die Klubschulen in Brig und Sursee per Ende Juni 2024. Ende Dezember soll dann noch die Klubschule in Thun folgen. Zwei Räume in Lyss werden ausserdem per Ende 2024 nicht mehr genutzt, wie Miduca am Donnerstagnachmittag mitteilte. Danach sind die Klubschulen schweizweit noch mit 28 Standorten vertreten.