Konkrete Zahlen, etwa zur Entwicklung des Umsatzes im Weihnachtsgeschäft, gibt die Migros in der Mitteilung nicht preis. Vielmehr zählt der Detailhandelsriese jene Produkte auf, welche über Weihnachten in den Filialen besonders gut nachgefragt worden sind.
Bei den Lebensmitteln fanden Lebkuchen, Weihnachtsbiscuits, Panettone oder Guetzliteig-Fertigmischungen gemäss der Migros grossen Absatz. Zudem seien Produkte mit Trüffelgeschmack, Fondue-Chinoise-Fleisch, Fleisch-Edelstücke, Schinkli, Rauchlauchs oder Fonduesaucen und Essiggemüse sehr gut verkauft worden.
Aus der Süsswarenabteilung war auch Weihnachtsschokolade sehr gefragt. Darüber hinaus hätten sich Produkte wie die Finn-Sirupe Beerenzauber oder Apfelzauber, nichtalkoholische Schaumweine sowie Weihnachtsgewürze wie Zimtstangen, Anis oder Kardamom sehr gut verkauft.
Sehr beliebt seien bei den Nicht-Lebensmitteln die Plüschtiere von Wichtel Finn, bekannt aus der Werbung, gewesen, so die Mitteilung weiter. Über das gesamte Plüschtier-Sortiment habe ein Umsatzplus von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr resultiert. Zudem hätten sich etwa auch die Martinelia-Kinderschminkprodukte einer
wachsenden Beliebtheit erfreut.
mk/
(AWP)