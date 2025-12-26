Sehr beliebt seien bei den Nicht-Lebensmitteln die Plüschtiere von Wichtel Finn, bekannt aus der Werbung, gewesen, so die Mitteilung weiter. Über das gesamte Plüschtier-Sortiment habe ein Umsatzplus von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr resultiert. Zudem hätten sich etwa auch die Martinelia-Kinderschminkprodukte einer wachsenden Beliebtheit erfreut.