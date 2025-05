Das neue Logistikmodell der Westschweiz sei auf einem Lager- und Logistikzentrum in Ecublens sowie dezentralen Aussenstellen in Genf und Martigny aufgebaut, hiess es weiter. Dabei werde man in Ecublens ab Juli schrittweise die Bündelung aller Logistikdienstleistungen in der Westschweiz umsetzen.