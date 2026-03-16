Der MGB übernimmt dazu die Anteile der regionalen Migros-Genossenschaften Ostschweiz, Luzern und Zürich, wie die Migros am Montag mitteilte. Mit dem Schritt gehört Medbase ab dem 1. April 2026 vollständig dem MGB. Im Zuge der Neuordnung scheidet Martin Lutz, Geschäftsführer der Migros Ostschweiz, aus dem Verwaltungsrat der Medbase-Gruppe aus.