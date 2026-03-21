Nold betonte nach der Wahl, sie wolle sich weiterhin für eine «wirtschaftlich starke und gesellschaftlich relevante» Migros einsetzen, die ihrem genossenschaftlichen Anspruch treu bleibt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Migros-Gruppe solle auch künftig «unternehmerisch konsequent handeln» und «sich dort erneuern, wo sich Markt, Kundenerwartungen und Wettbewerb verändern», sagte Nold weiter.