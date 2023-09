Im Frühling hatte die Migros-Führung einen tiefgreifenden Wechsel in ihrer Organisation angekündigt. Bei der am Samstag abgehaltenen Delegiertenversammlung informierte sie die Delegierten nun über diese Pläne. Unter anderem will die Migros-Führung das Supermarkt-Geschäft, das zuvor von den einzelnen Regionalgenossenschaften geführt wurde, in der sogenannten Supermarkt AG unter dem Dach des MGB zentralisieren.