Die Verwaltung des MGB hatte die neue Strategie bis 2035 dem «Parlament der Migros» am vergangenen Samstag vorgelegt. «Ich freue mich, dass die Vision von den Delegierten so positiv aufgenommen wurde», sagte Edith Spillmann, Präsidentin der Delegiertenversammlung, gemäss einer Medienmitteilung vom Montag. Mit den verbliebenen Geschäftsfeldern Food, Non-Food, Finanzdienstleistungen und Gesundheit sei die Gruppe «optimal» aufgestellt, um die Herausforderungen zu meistern.