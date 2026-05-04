Mit dem Verkauf setzt die Migros ihren Rückzug aus dem deutschen Detailhandel um. Die Zürcher Migros-Genossenschaft hatte im März bei der defizitären Tochter Tegut mit rund 7500 Beschäftigten die Reissleine gezogen und angekündigt, die rund 340 Filialen veräussern zu wollen. Der Rückzug kostete die Migros Zürich allein 2025 rund 270 Millionen Euro. Insgesamt dürften sich die Verluste seit der Übernahme von Tegut im Jahr 2013 bis zum Verkauf auf maximal 600 Millionen Euro belaufen.