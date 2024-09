Martel, die aktuell noch die Division Kaffee bei Nestlé Schweiz leitet, folgt auf Nicole Laager, die die FFB-Group derzeit ad interim führt. Martel ist seit 1999 für Nestlé tätig und hat dort «diverse Stationen im In- und Ausland durchlaufen». Von 2012 bis 2024 war sie zudem Aufsichtsratsmitglied der Beiersdorf AG. Sie studierte Chemieingenieurwissenschaften in Lyon und Berlin und doktorierte in Verfahrenstechnik und Betriebswirtschaftslehre.