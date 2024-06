Im Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) wird eine gemeinsame Gruppenbeschaffung für die Gesellschaften Migros, Denner, Migrolino und Migros Online aufgebaut. Die Gruppe will so die Einkaufsvolumen bündeln und damit die Lieferantenkonditionen verbessern. Mittel- bis langfristig werde damit der Warenaufwand deutlich reduziert, was als Preisabschläge an die Kundschaft weitergeben könne, so die Migros.