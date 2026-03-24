Die Migros hat 2025 einen hohen Gewinn erzielt. Der Verkauf von Tochterfirmen trieb das Reinergebnis erst zum zweiten Mal in der 100-jährigen Migros-Geschichte über die Marke von einer Milliarde Franken. Im Kerngeschäft verlor die Migros allerdings Marktanteile an die Konkurrenz. Bis es dort wieder aufwärts geht, dauert es noch zwei, drei Jahre.