Christen trete in die Verwaltung der Genossenschaft Migros Zürich ein, gab die Migros am Mittwoch in einem Communiqué bekannt. Der neue Steuermann Garcke ist bereits seit vergangenem August zur Micarna gestossen. Er wurde in den vergangenen Monaten vom bisherigen CEO in die strategischen und operativen Themen eingeführt.