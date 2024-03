Verkauf von Hotelplan und Mibelle

Der neue Konzernchef Mario Irminger will den Detailhandelsriesen nun profitabler machen. So will die Migros die Hotelplan-Gruppe und die Kosmetik- und Hygienetochter Mibelle verkaufen. Auch für den Elektronikhändler Melectronics und den Sportgeräteverkäufer SportX werden neue Besitzer gesucht, wie die Migros im Februar angekündigt hatte.