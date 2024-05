Die Wahl war eigentlich am 23. März durchgeführt worden. Damals wurde Meyer als bisherige Präsidentin des obersten Gremiums der Migros-Gruppe jedoch nicht in ihrem Amt bestätigt und der Wahlprozess daraufhin neu gestartet. Eine Mehrheit der Delegierten entschied laut Mitteilung, am 15. Juni eine ausserordentliche Delegiertenversammlung abzuhalten, um dann über das Präsidium für die zweijährige Amtszeit (1. Juli 2024 bis 30. Juni 2026) vorzunehmen.