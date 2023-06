Der Wunsch nach Solarlösungen und Energieautarkie bei Eigenheimbesitzern sei gross, heisst es von der Migros. "Gleichzeitig scheuen Besitzerinnen und Besitzer von Einfamilienhäusern in der Schweiz aufgrund von Initialkosten und administrativem Aufwand vielfach vor der Investition in Solaranlagen zurück", wird Sparrow-Ventures-Chef Lorenz Lüchinger in der Mitteilung zitiert.