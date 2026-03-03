Die Migros-Gruppe richtet ihre Importlogistik für Früchte und Gemüse neu aus und überträgt den Betrieb ab 2028 an die Buonvicini AG mit Sitz in Wallisellen. Mit der Neuausrichtung will die Migros höchste Frische für die Kundschaft gewährleisten und das Kerngeschäft der Gruppe stärken, wie der Grossverteiler am Dienstag mitteilte.