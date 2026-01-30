Mit dem Verkauf von Mibelle, Hotelplan, Micasa, SportX oder OBI konzentriert sich die Migros künftig auf die Bereiche Detailhandel, Finanzdienstleistungen und Gesundheit. Mit der Mibelle-Veräusserung im März 2025 wurde der letzte grosse Firmenverkauf über die Bühne gebracht, der ein Jahr zuvor angekündigt wurde.