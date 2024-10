«Wir wollen im Detailhandel den Takt angeben, anstatt aufholen zu müssen», sagte Ursula Nold, Präsidentin der Verwaltung des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB), am Montag an einer Medienkonferenz am Hauptstandort in Zürich. Dazu gehöre die Vereinfachung der bestehenden Struktur.