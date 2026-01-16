Im Jahr 2025 erzielte die Migros-Gruppe einen Gesamtumsatz von 31,9 Milliarden Franken und damit 1,9 Prozent weniger als im Vorjahr, wie die Migros am Freitag in einem Communiqué bekannt gab. Bereinigt um die veräusserten Unternehmen ist es mit 29,4 Milliarden ein Plus von 1,1 Prozent.