Bis zu seinem Weggang wird Robin die Geschäfte weiterführen und den Übergang begleiten. Die Suche nach einem neuen CEO sei bereits eingeleitet, hiess es.
Der Schritt sowie die Übergabe des Chefpostens seien zudem «seit Längerem sorgfältig geplant und im Frühjahr 2025 gemeinsam vereinbart» worden. Die Kommunikation erfolge erst jetzt, um «den Fokus auf wichtige Meilensteine nicht zu beeinträchtigen».
In seiner 14-jährigen Amtszeit hat Robin laut Matthias Wunderlin, Leiter der Migros Industrie, sowohl traditionelle Geschäftsfelder als auch neue Bereiche wie «Plant-based» verantwortet und damit nachhaltige Impulse für die gesamte Gruppe gesetzt.
awp-robot/ls/to
(AWP)