Der Laden ist eine gewöhnliche Migros-Filiale, in der bis zum normalen «Ladenschluss» um 19 Uhr Personal arbeitet. Danach wechselt sie automatisch in einen Selbstbedienungsmodus. Die Kunden müssen einen QR-Code mit dem Smartphone scannen und erhalten dann einen Code, mit dem sie Zutritt zum Geschäft bekommen. Sie können ihre Einkäufe an den Self-Checkout-Kassen bezahlen.