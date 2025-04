Im Kanton Zürich erlitt die Migros jüngst mit dem Verkauf an Sonntagen einen Rückschlag. Das Zürcher Verwaltungsgericht stufte den Betrieb der Migros-Daily-Filiale an der Zollstrasse in Zürich und des Gooods-Ladens am Winterthurer Bahnhofplatz am Sonntag als unzulässig ein. Die Gewerkschaft Unia hatte wegen Verstosses gegen das Sonntagsverkaufsverbot geklagt.