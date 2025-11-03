Die optimierten und halbautomatisierten Abläufe im neuen Verteilzentrum, die zentrale Lage nahe der Stadt Zürich sowie die direkte Bahnanbindung ermöglichten es, «die Lieferzeiten deutlich zu verkürzen», so der Sprecher weiter. «Damit möchten wir sicherstellen, dass wir auch in den kommenden Jahren die bevorzugte Wahl für den Online-Einkauf bleiben.»