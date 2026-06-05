Die erste entsprechende Filiale öffnet am 2. Juli an der Alpsteinstrasse in Herisau im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Weitere Projekte seien geplant, aber noch nicht spruchreif, teilte die Migros Ostschweiz mit. Damit deutet sich an, dass der Pilotversuch nicht als Einzelprojekt gedacht ist, sondern als möglicher Ausgangspunkt für eine breitere Einführung.