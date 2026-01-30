Ein Stellenabbau sei nicht ausgeschlossen, teilte der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) am Freitag mit. Mit diesem Schritt bündle die Migros-Gruppe ihr Online-Angebot für Bücher. Gleichzeitig treibe sie ihre strategische Neuausrichtung weg vom stationären Handel weiter voran.
Derzeit würden die technischen, logistischen und sortimentsspezifischen Voraussetzungen geschaffen, um das Online-Geschäft von Ex Libris auf Galaxus zu überführen. Die vollständige Integration solle bis Mitte 2027 abgeschlossen werden.
ra/jb
(AWP)