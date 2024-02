Der Fleischverwerter Micarna schliesst seinen Standort in Ecublens VD im Frühjahr 2025. Die Migros-Gruppe will den Geschäftsbereich auf weniger Standorte konzentrieren, insbesondere in Courtepin FR. 84 Arbeitsplätze sind betroffen. Hintergrund der Veränderungen ist unter anderem ein Rückgang des Fleischkonsums.

15.02.2024 18:39