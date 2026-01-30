Was einst als landesweiter Buchklub startete, endet jetzt also komplett im Online-Universum von Galaxus. Der grösste Onlinehändler der Schweiz darf sich auf eine deutliche Aufwertung seines Sortiments freuen: Aktuell hat Galaxus rund 1,5 Millionen Bücher im Angebot, Ex Libris als bisheriger Schweizer Online-Marktführer rund 8 Millionen.